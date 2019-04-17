Пройти тест про Порошенко предложили в штабе Зеленского
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил украинцам пройти тест на знание действующего главы государства Петра Порошенко, передает РИА «Новости».
«И мы с вами все помним за пять лет! А для тех, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест «Насколько хорошо вы знаете действующего «гаранта», — говорится в сообщении штаба.
Украинцам предлагается ответить на 14 вопросов, в частности: «Во сколько раз выросли доходы Порошенко за 2018 год?», «За какое время Порошенко обещал закончить войну?», «Сколько времени работала фабрика Roshen в Липецке после начала АТО?», «Сколько стоит отдых Порошенко с семьей на Мальдивах?», «Где учатся дети Порошенко» и так далее.
Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.