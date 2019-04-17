Путин высказался о своем участии в «нормандской четверке»
Президент России Владимир Путин заявил, что ему «ничего не известно» о своем участии в переговорах в формате «нормандской четверки», передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что с российской стороной никто не обсуждал проведение переговоров в таком формате.
«В моем рабочем графике этого нет», — заключил Путин.
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Вопрос Путину об участии в таких переговорах задали в связи с заявлением украинского президента Петра Порошенко о том, что встреча в формате «нормандской четверки» пройдет в ближайшее время.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял об отсутствии планов по участию Путина в переговорах в формате «нормандской четверки».