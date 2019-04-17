Экс-президент Перу попытался покончить с собой
Бывший Президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.
По словам источника, бывшего президента страны хотели арестовать в связи подозрениями в коррупции.
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Отмечается, что раненого мужчину срочно госпитализировали.
По некоторым данным, он перенес экстренную операцию. Врачи оценивали его состояние как критическое.
В настоящее время о состоянии здоровья экс-президента Перу ничего неизвестно.
Гарсия был главой Перу в 1985–1990 и 2006–2011.