Россия передала Белоруссии предложения о более весомой интеграции

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Москва передала Минску свои предложения по интеграции, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.

По его словам, интеграция двух стран должна быть более весомой.

Медведев отметил, что в настоящее время идет разговор о том, «каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой». Белорусская стороне определяется, что для нее является приемлемым, что менее приемлемым.

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Премьер отметил, что такое сотрудничество двух стран должно быть в конечном счете взаимовыгодным.

Депутат партии «Родина» Алексей Журавлев отметил, что в презентации Минпромторга по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», Белоруссия не фигурирует как страна СНГ, на территорию которой будут распространяться меры господдержки экспорта отечественных товаропроизводителей.

«Накажем всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики», — пошутил Медведев.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.