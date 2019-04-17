МВД Украины заявило о готовности к дебатам Порошенко и Зеленского

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Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что у правоохранителей достаточно средств, личного состава и законодательной базы для обеспечения безопасности во время дебатов кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский», передает «112 Украина».

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона для проведения дебатов 19 апреля.

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«Поверьте, у сил правопорядка и полиции достаточно оборудования, сил, личного состава, спецсредств, и, если надо, оружия (не дай бог), достаточно законодательной базы, четко прописаны полицейские меры принуждения», — заявил Шевченко.

При этом он заверил, что оружие может быть применено только согласно украинскому законодательству, и тех полицейских, которые нарушат правила применения полицейских мер принуждения, будут привлекать к ответственности.

Ранее штаб Порошенко попросил ЦИК помочь ему не нарушать закон.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.