Украинские политики устроили потасовку в прямом эфире

Депутат украинской Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко устроили потасовку в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

Конфликт между Гончаренко и Червоненко возник в тот момент, когда политики начали вспоминать, кто кого поддерживал в прошлом.

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«Ты [Червоненко] был сначала за [экс-президента Украины Леонида] Кучму, потом за [Виктора] Ющенко... потом за [Виктора] Януковича, сейчас за [Юлию] Тимошенко», — заявил Гончаренко.

Червоненко не согласился с депутатом и после этого между ними произошла потасовка, которую смогли остановить ведущие политического шоу.

В декабре прошлого года сообщалось, что депутат Рады Юрий Левченко из партии «Свобода» подрался со своим коллегой Олегом Барной из «Блока Петра Порошенко» в прямом эфире парламентского телеканала «Рада».