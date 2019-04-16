Порошенко призвал «порохоботов» стать «украиноботами»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не призывает никого быть «порохоботом», но при этом просит быть граждан страны «украиноботами» — то есть любить Украину. Об этом сообщает «112 Украина».

Также он предупредил о «высокой цене» из-за рисков, которые в настоящее время «концентрируются».

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«Я не призываю никого быть «порохоботом». Хотя, конечно, это льстит самолюбию и это очень приятно. Но я сейчас призываю каждого стать «украиноботом» — любить Украину...» — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко по-русски передал привет бойцам ВСУ.