На Порошенко подали в суд второй раз за день

На украинского лидера Петра Порошенко подали в суд второй раз за 16 апреля. об этом сообщает «Страна.ua».

В суд на Порошенко подал экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко, который считает, что его уволили незаконно, пишет издание.

До этого стало известно, что Порошенко уволил ключевого губернатора в связи с потерей доверия из-за расследования Национального антикоррупционного бюро.

Ранее сообщалось, что канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету.