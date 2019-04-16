Лукашенко заявил о новом уровне отношений Белоруссии и Турции

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что между страной и Турции начался новый уровень отношений, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Лукашенко сказал об этом, находясь с официальным визитом в Анкаре.

По словам Лукашенко, его сегодняшняя встреча с главой Турции Тайипом Эрдоганом стала началом новых отношений между странами.

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«Во время переговоров ни по одной теме у нас не было противоречий, по всем проблемам у нас единые взгляды... [Это] новая страница наших отношений и сотрудничества во всех областях», — добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко называет Эрдогана другом, а он его — братом.