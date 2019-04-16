Посольство назвало «страшилками» доклад эстонской полиции об «угрозе» России

Посольство России в Эстонии заявило, что полиция безопасности Эстонии продолжает запугивать население страны «угрозами» со стороны России, передает РИА «Новости».

12 апреля полиция безопасности Эстонии обнародовала ведомственный ежегодник, в котором значительное внимание уделяется якобы исходящим от России «угрозам».

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В российском диппредставительстве также указали на тот факт, что данный «отчаянный сигнал тревоги» совпадал по времени с предстоящей поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию 18 апреля.

«Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о «враждебности» восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами...» — констатировали в посольстве.

Подчеркивается, что эти «страшилки» не смогут повлиять на наблюдаемый рост товарооборота и культурных связей между двумя странами.

Ранее СМИ сообщили, что Британия следит за Россией в Эстонии.