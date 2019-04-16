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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому. Ролик размещен в YouTube.

В обращении он выразил уверенность в том, что время нынешнего украинского президента Петра Порошенко прошло, а Зеленский возглавит Украину после второго тура президентских выборов. Также Саакашвили заявил, что ему небезразлична судьба Украины, которая ему так же дорога, как Грузия.

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Также Саакашвили дал совет Зеленскому по поводу борьбы с коррупцией. В качестве примера успешной борьбы с коррупцией он привел Грузию, в которой для этого полностью изменили правоохранительную систему страны.

«Люди, которым Вы нанесете поражение на этих выборах, — это мафия», — сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что после выборов Зеленскому нужно незамедлительно сменить генпрокурора, назначив на его место пользующегося доверием народа «цербера демократии», а также завести дела на Порошенко и его окружение.

Ранее Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.