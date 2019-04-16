Россия признала новые власти Судана

В МИД России сообщили, что признают новые власти Судана, передает ТАСС.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Да, конечно», — ответил Богданов на соответствующий вопрос.

Реклама

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Судан.

В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.

11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.

Омар аль-Башир находился у власти в Судане уже 30 лет.