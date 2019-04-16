Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

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Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергла информацию о покушении на кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом она написала в фейсбуке.

До этого под Киевом недалеко от поместья Зеленского полиция задержала несколько человек с пулеметом.

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По ее словам, задержанная группа вооруженных людей готовила покушение на известного криминального авторитета.

Однако, добавила Сарган, украинские СМИ ошибочно трактовали данное событие и преподнесли его общественности, как покушение на шоумена.

«Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержана группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет», — заключила Сарган.

Ранее сообщалось, что полиция задержала несколько человек с оружием недалеко от дома Зеленского. В полиции заявили, что задержанные готовили преступление.