Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергла информацию о покушении на кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом она написала в фейсбуке.
До этого под Киевом недалеко от поместья Зеленского полиция задержала несколько человек с пулеметом.
По ее словам, задержанная группа вооруженных людей готовила покушение на известного криминального авторитета.
Однако, добавила Сарган, украинские СМИ ошибочно трактовали данное событие и преподнесли его общественности, как покушение на шоумена.
«Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержана группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет», — заключила Сарган.
Ранее сообщалось, что полиция задержала несколько человек с оружием недалеко от дома Зеленского. В полиции заявили, что задержанные готовили преступление.