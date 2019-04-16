Названа дата публикации отредактированной версии доклада по «российскому делу»

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В Министерстве юстиции США отметили, что генпрокурор Уильям Барр намеревается обнародовать отредактированную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» в четверг утром, 18 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минюста страны Керри Купек.

По его словам, отчет включает в себя около 400 страниц и будет обнародован для конгресса и общественности. При этом он не назвал точного времени, когда представят доклад.

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По данным агентства, члены Демократической партии настаивают на публикации доклада Мюллера без изменений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится к публикации полного отчета расследования.