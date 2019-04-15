Зеленский высказался о референдуме в Крыму
В штабе кандидата в президенту Украины Владимира Зеленского обозначили свое отношение к референдуму по Крыму, передает РИА «Новости».
Представители штаба заявили, что не признают референдум.
«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба.
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В то же время сторонники кандидата признали неизбежность диалога с Москвой.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.