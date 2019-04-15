В Совфеде объяснили позицию России по возвращению в ПАСЕ
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, все рассуждения на этот счет преждевременны и носят гипотетический характер до тех пор, пока в регламент организации не внесут поправки.
«...не перейдут в реальную плоскость [рассуждения] до тех пор, пока из правил процедуры ПАСЕ не будет устранена сама возможность односторонней дискриминации национальных парламентских делегаций по политическим мотивам», — отметил Косачев.
Он подчеркнул, что на настоящий момент агрессивно настроенное антироссийское меньшинство в ПАСЕ блокирует все попытки на этот счет. Однако, уточнил сенатор, ранее ведомство не исключало возможность выплаты взноса в Совет Европы (СЕ) в полном объеме, если СЕ восстановит полномочия российских делегаций ПАСЕ.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ впервые призвала Россию заплатить взнос в СЕ.