СМИ: Россия выплатит долг СЕ

Российская сторона готова вернуть Совету Европы долг в €60 млн, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал эту информацию. По его словам, Россия выплатит долг, когда ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

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Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие возвращения России в ПАСЕ.

Также до этого ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.