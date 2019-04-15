Помпео призвал Мадуро открыть границы и пропустить гумпомощь
Американский госсекретарь Майкл Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Помпео сделал это заявление, находясь в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой.
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Помпео попросил Мадуро открыть границы страны для гумпомощи.
«[Вашингтон и Богота] хотят лучшего будущего для венесуэльцев», — добавил Помпео.
Он отметил, что американская сторона хочет помочь жителям страны.
Ранее сообщалось, что США и Бразилия потребовали от России прекратить поддержку Мадуро.