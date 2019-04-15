Джимми Картер рассказал о звонке Трампа

39-й президент США Джимми Картер рассказал, что ему звонил действующий лидер страны Дональд Трамп для того, чтобы поговорить о Китае. Об этом сообщает Mediate со ссылкой на источник.

По словам источника, экс-президент Картер в воскресной школе поделился, что ему звонил Трамп и они поговорили о Китае.

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«Картер сказал, что Трамп справедливо обеспокоен тем, что «Китай опережает нас», — добавил источник.

Кроме того, Картер отметил, что это был их первый разговор с Трампом.

Ранее сообщалось, что Джимми Картер стал старейшим живым президентом США.