Джимми Картер рассказал о звонке Трампа
39-й президент США Джимми Картер рассказал, что ему звонил действующий лидер страны Дональд Трамп для того, чтобы поговорить о Китае. Об этом сообщает Mediate со ссылкой на источник.
По словам источника, экс-президент Картер в воскресной школе поделился, что ему звонил Трамп и они поговорили о Китае.
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«Картер сказал, что Трамп справедливо обеспокоен тем, что «Китай опережает нас», — добавил источник.
Кроме того, Картер отметил, что это был их первый разговор с Трампом.
Ранее сообщалось, что Джимми Картер стал старейшим живым президентом США.