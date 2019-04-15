«Убить Трампа»? CBS удалила скандальный твит с аккаунта сериала

Американская телерадиосеть CBS удалила скандальный твит с аккаунта сериала про американского лидера Дональда Трампа с надписью «Убить Трампа». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что твит появился в аккаунте сериала в жанре юридической драмы «Хорошая борьба».

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По данным издания, некоторые пользователи угрожали связаться с секретной службой.

«С тех пор твит был удален», — уточняет издание.

Ранее сообщалось, что убийство пса по кличке Трамп отказались считать политическим.