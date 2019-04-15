Билборды с Порошенко снимут на Украине

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На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

По словам Тракало, после проведенной проверки было решено снять билборды с Порошенко, так как они нарушают ч.2 ст. 212-13 КУоАП («Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об организации»).

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«Внешняя реклама… не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов», — добавил Тракало.

Он отметил, что в настоящее время сотрудники украинской полиции ищут такие билборды с Порошенко по всей стране для того, чтобы снять их.

Кроме того, будут найдены и наказаны лица, разместившие рекламу с нарушением законодательства, подчеркнул Тракало.

Ранее сообщалось, что билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине.

Также в Киеве появились предвыборные билборды с Путиным.