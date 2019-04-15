Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/539/12293539/RTS2FRYY-pic905-895x505-80726.jpg">

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью «конец». Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным издания, в сети появилась фотография билборда, на котором многие пользователи увидели затылок Порошенко и, где написано большими белыми буквами на багровом фоне слово «конец».

Реклама

В комментариях пользователи написали, что такую рекламу на щите мог сделать кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Другие отметили, что билборд нарушает закон «О рекламе».

Ранее сообщалось, что в Киеве появились предвыборные билборды с Путиным.