Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью «конец». Об этом сообщают «Украинские новости».
По данным издания, в сети появилась фотография билборда, на котором многие пользователи увидели затылок Порошенко и, где написано большими белыми буквами на багровом фоне слово «конец».
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В комментариях пользователи написали, что такую рекламу на щите мог сделать кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Другие отметили, что билборд нарушает закон «О рекламе».
Ранее сообщалось, что в Киеве появились предвыборные билборды с Путиным.