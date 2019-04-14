Порошенко в случае победы оставит кабмин прежним

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах он не будет менять глав МИД, Минобороны и МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, об этом Порошенко заявил в пресс-центре на НСК «Олимпийский» в Киеве, где должны были пройти дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

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«Я отправлять в отставку глав ни МИД, ни Минобороны, ни МВД не собираюсь», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил замглавы внешней разведки Украины.