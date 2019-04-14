Зеленский не пришел на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не воспользовался данным ему шансом и так и не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.
За это время действующий глава государства Петр Порошенко пообщался с журналистами.
Ранее Петр Порошенко дал своему оппоненту Владимиру Зеленскому 40-45 минут, чтобы приехать на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах. Порошенко назначил Зеленскому дебаты на 14.14 14 апреля. Зеленский к этому времени на стадион не пришел.