Зеленский не пришел на дебаты

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не воспользовался данным ему шансом и так и не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.

За это время действующий глава государства Петр Порошенко пообщался с журналистами.

Ранее Петр Порошенко дал своему оппоненту Владимиру Зеленскому 40-45 минут, чтобы приехать на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах. Порошенко назначил Зеленскому дебаты на 14.14 14 апреля. Зеленский к этому времени на стадион не пришел.