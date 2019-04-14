Порошенко поставил точку в вопросе «наркоманства» Зеленского

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Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко ответил на вопрос о том, наркоман ли его оппонент Владимир Зеленский, передает «112 Украина».

«Остались вопросы по сдаче тестов? Ставим точку. Кто имеет глаза — увидел, услышал и понял. У меня нет никаких доказательств, что Зеленский — наркоман. И я никогда его так не называл», — заявил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко дал своему оппоненту Владимиру Зеленскому 40-45 минут, чтобы приехать на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах. Порошенко назначил Зеленскому дебаты на 14.14 14 апреля. Зеленский к этому времени на стадион не пришел.