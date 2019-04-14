Порошенко пообещал выучить венгерский
Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналиста из Венгрии, пообещал выучить венгерский.
При этом он отвечал на английском.
Порошенко рассказал, что владеет украинским, русским, польском и английским.
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«Если будет необходимо, я обещаю, что выучу на базовом уровне венгерский язык», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве и назвал своего оппонента Владимира Зеленского «котом в мешке».