Порошенко дал Зеленскому 45 минут приехать на дебаты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/567/12301567/Snimok-ekrana-2019-04-14-v-14.15-pic905-895x505-94161.jpg">

Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко дал своему оппоненту Владимиру Зеленскому 40-45 минут, чтобы приехать на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах.

По его словам, из любой точки города можно доехать до стадиона на 45 минут.

Реклама

Порошенко предложил модератору дебатов дождаться 15.00 и дать Зеленскому шанс приехать.

Модератор дискуссии согласился и передал слово Порошенко, а потом журналистам.

Ранее Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве и назвал своего оппонента Владимира Зеленского «котом в мешке».