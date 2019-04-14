Порошенко дал Зеленскому 45 минут приехать на дебаты
Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко дал своему оппоненту Владимиру Зеленскому 40-45 минут, чтобы приехать на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах.
По его словам, из любой точки города можно доехать до стадиона на 45 минут.
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Порошенко предложил модератору дебатов дождаться 15.00 и дать Зеленскому шанс приехать.
Модератор дискуссии согласился и передал слово Порошенко, а потом журналистам.
Ранее Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве и назвал своего оппонента Владимира Зеленского «котом в мешке».