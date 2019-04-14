Зеленский не пришел к началу дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на стадион «Олимпийский» в Киеве, где его ждет действующий глава страны Петр Порошенко для проведения дебатов.

Порошенко назначил Зеленскому дебаты на 14.14 14 апреля.

Модератор дебатов дождался назначенного времени и передал слово Порошенко.

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До этого кандидаты не смогли договориться по дате и времени дебатов. Порошенко в очередной раз заявил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Сам Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса «Олимпийский», куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.