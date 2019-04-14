Противник Зеленского назвался киборгом и объявил голодовку

Мужчина, представляющийся в соцсетях под никами Миколас Воронинаускас, Миколлино Воронини и Мыкола Воронин, назвал себя киборгом и объявил голодовку в киевском аэропорту Борисполь, передает «Страна.ua» со ссылкой на его страницу в фейсбуке.

Отмечается, что первым требованием мужчины стали извинения от кандидата в президенты Владимира Зеленского за шутки про Украину.

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В частности, он упрекнул Зеленского в том, что тому «не хватает совести» попросить прощения «у героев Евромайдана, у погибших героев Небесной сотни, у верующих, которые радуются томосу». Кроме того, Зеленскому следует извиниться перед народом Украины за шутки про порноактрису и эбонитовые палочки, считает протестующий.

«Поэтому я голодаю из-за вас. Киборг, который принес этот монитор из ДАП в Борисполь, сидит сейчас на нем и голодает из-за вас», — написал пользователь фейсбука.

Также голодающий утверждает, что у него нет почки и желчного пузыря, поэтому он на случай смерти попросил «не вспоминать его злыми словами».

Ранее в минобороны Украины заявили, что Зеленский четырежды проигнорировал повестки в военкомат.