Полиция Лондона не считает инцидент у посольства Украины терактом

Инцидент в Лондоне, во время которого водитель протаранил несколько машин у посольства Украины, в том числе автомобиль посла, не связан с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное столичной полицией.

«Этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что полиция при задержании применила огнестрельное оружие и электрошокер, машина была остановлена, а мужчина в возрасте около 40 лет был задержан.

Ранее полиция Лондона открыла стрельбу у посольства Украины при задержании водителя, врезавшегося в автомобиль украинского посла.