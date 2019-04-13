Трамп отреагировал на желание Ким Чен Ына провести третий саммит

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на слова лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о готовности провести третий совместный саммит. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что у них с Ким Чен Ыном «превосходные» отношения и не отверг идею проведения третьего саммита.

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«Третий саммит был бы полезен, поскольку мы полностью понимаем наши позиции», — добавил Трамп.

Также президент США подчеркнул, что «с нетерпением ждет» дня, когда не будет санкций и ядерного оружия, а он будет наблюдать, как Северная Корея станет одной из самых успешных стран мира.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом.