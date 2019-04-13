МИД: США не оставляют попыток свергнуть Мадуро

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона все еще пытается свергнуть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, США не удался «блицкриг» в Венесуэле, потому что страна у всех на слуху.

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«Но [от] цели свержения законного президента (Венесуэлы) американцы не отказываются», — добавил Лавров.

Ранее США ужесточили санкции против Венесуэлы.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.