МИД: США не оставляют попыток свергнуть Мадуро
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что американская сторона все еще пытается свергнуть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, США не удался «блицкриг» в Венесуэле, потому что страна у всех на слуху.
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«Но [от] цели свержения законного президента (Венесуэлы) американцы не отказываются», — добавил Лавров.
Ранее США ужесточили санкции против Венесуэлы.
В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.