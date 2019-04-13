Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка

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Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер указал на то, что демократы заблокировали законопроект об оплате обучения в колледжах для членов семей военнослужащих (Gold Star families), погибших в Ираке. При этом они одобрили поддержку для иммигрантов, подчеркнул он.

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«В штате Нью-Йорк демократы заблокировали законопроект об оплате обучения в колледжах для семей Gold Star, одобрив при этом помощь нелегальным иммигрантам. Неудивительно, что так много людей покидают Нью-Йорк. Очень грустно!» — написал Трамп.

Ранее Трамп пригрозил демократам отправить нелегалов в города-убежища.