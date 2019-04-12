Трамп пригрозил демократам отправить нелегалов в города-убежища

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американские власти могут начать размещать нелегальных мигрантов только в городах-убежищах.

«Демократы не хотят менять очень опасные иммиграционные законы», — написал Трамп.

По его словам, «левым радикалам» понравится размещение нелегалов в таких городах.

Ранее СМИ сообщили, что власти США пытались выпустить нелегальных мигрантов из центров временного содержания и отправить в города, которые контролируют представители демократической партии.