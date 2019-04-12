Украинцы раскритиковали перепалку Порошенко с Зеленским
Украинские интернет-пользователи негативно отреагировали на ссору украинского лидера Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, пользователи сравнили с «базарными разборками» перепалку Порошенко и Зеленского.
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Как отмечается, некоторые зрители телеканала считают, что дебаты кандидатов пройдут именно в таком «формате».
При этом мнения интернет-пользователей относительно поведения Порошенко и Зеленского разделились.
Ранее сообщалось, что Порошенко высказался о перепалке с Зеленским.