Литва назвала причину отзыва посла из Москвы
Министерство иностранных дел Литвы прокомментировало отзыв посла страны Рямигиюс Мотуза из Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в МИД Литвы отзыв Мотуза объяснили «угрозами» в его адрес.
Как отмечается, в ведомстве утверждают, что посол Литвы и ряд сотрудников дипмиссии получили письмо с угрозами по электронной почте.
Ранее СМИ сообщили, что Литва отозвала Мотузаса для консультаций из-за скандала о возможной коррупции в виде торговли влиянием.