В Госдепе прокомментировали ситуацию в Судане

Заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино прокомментировал ситуацию в Судане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты выступают за мирный и демократический Судан.

«По мере развития событий США продолжают призывать переходные власти проявить сдержанность и дать пространство для гражданского участия в правительстве», — добавил Палладино.

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Также он подчеркнул, что переходный период в Судане будет длиться не два года, как заявили военные, захватившие власть, а меньше.

Ранее сообщалось, что военные взяли власть в Судане под контроль на два года.

11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.

Омар аль-Башир находится у власти в Судане уже 30 лет.