Экс-советнику Обамы предъявлены обвинения по делу, выросшему из «российского»
Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Грег Крейг был обвинен в даче ложных показаний по разбирательству, связанному с «российским делом». Об этом сообщает The Washington Post.
В материале говорится, что Крейг якобы лгал федеральным чиновникам, которые пытались установить, должен ли он был зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чтобы выполнять работу для украинского правительства в 2012 году.
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Адвокаты экс-советника Обамы в свою очередь заявили, что Крейг ни в чем не виновен.
Ранее сообщалось, что советнику Обамы предъявят обвинения по «российскому делу».