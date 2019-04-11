Эксперты оценили стиль работы калининградского губернатора Алиханова

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) начал публикацию серию политических портретов губернаторов новой волны с «одного из наиболее заметных глав регионов» — Антона Алиханова, в 2016 году возглавившего Калининградскую область и считающегося первым представителем нового поколения региональных руководителей. Доклад «Антон Алиханов. Молодой западник» цитирует Regnum.

Эксперты ЦПК выделили основные характеристики, отличающие Алиханова как одного из глав регионов, активно внедряющих новые управленческие практики. Это, в частности, упрощение административных процессов с помощью технологий контроля и цифровизации. Важной чертой калининградского губернатора названа нацеленность на результат: и его собственная, и членов его команды, особенно — по приоритетным проектам.

Реклама

«Порой такая целеустремленность толкает главу региона на резкие заявления. Не так давно на одном из совещаний он даже публично посоветовал подчиненным: «хватит булки мять», — отмечается в докладе. Такая резкость, считают они, свидетельствует и о повышенной требовательности к работе чиновников — неслучайно за время работы Алиханова Калининградская область стала одним из лидеров по числу служащих, уволенных за несоответствие должности.

Существенным отличием Алиханова от предыдущих руководителей региона стала прямая связь с жителями. «За период работы Алиханова резко возросло количество контактов главы региона с населением. Губернатор превращает эти обращения в инструмент для мобилизации чиновников на решение оперативных проблем. Так, в апреле на заседании правительства зачитал письмо жительницы Калининграда, которая пожаловалась на невыплату зарплаты мужу, работающему неофициально, и порекомендовал трудовой инспекции провести ревизию договоров с рабочими», — говорится в докладе.

Для общения с жителями губернатор активно использует соцсети — он один из самых популярных губернаторов в Instagram, где собрал 69,8 тыс. подписчиков. Следовать своему примеру он советует и чиновникам — «задачу «использования возможностей электронных площадок и социальных сетей» как способа эффективной коммуникации с гражданами Алиханов специально обозначил в своем первом губернаторском послании».

Примером высокой адаптивности Алиханова эксперты назвали и его стремление быстро, здесь и сейчас, решать возникающие проблемы. «Он не ожидает каких-либо протокольных совещаний и немедленно выдает оперативные поручения подчиненным сразу же по итогам своих поездок и встреч. Это вызывает позитивные оценки у граждан», — отмечается в докладе ЦПК.

К политическим достижениям Антона Алиханова на посту губернатора Калининградской области политологи отнесли рост его собственных статусных, неформальных и лоббистский позиций как на федеральном уровне (работа в президиуме Госсовета, наставничество в «Лидерах России», сери руководство рабочей группой Госсовета по теме «малое и среднее предпринимательство», вхождение в состав президентского совета по развитию физкультуры и спорта, принятие федеральных законов о развитии Калининградской области и т.д.), так и внутри региона (формирование дееспособного состава правительства, реформа контрольно-надзорной деятельности, смена мэра Калининграда и других неэффективных руководителей муниципалитетов).