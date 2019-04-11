Военные взяли власть в Судане под контроль на два года
Армия Судана взяла власть в стране под контроль на два года, заявил министр обороны Авад бен Ауф в ходе телеобращения.
Об этом сообщаетReuters.
Он объявил о начале переходного периода в два года, в течение которых военный совет будет руководить страной.
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Он также объявил, что по окончании переходного периода в стране состоятся выборы.
В течение четырех месяцев в Судане продолжались антиправительственные выступления.
11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента и распустили правительство.