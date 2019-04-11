Генпрокуратура заподозрила соратников Порошенко в преступной связи с Януковичем

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Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик заявил, что чиновники администрации президента страны Петра Порошенко принимали участие в преступлениях, совершенных экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ведомству стали известны обстоятельства участия неназванных чиновников в деятельности «преступной организации Януковича».

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«По данному факту мной составлен рапорт на имя генерального прокурора Украины», — сказал Кулик.

Он подчеркнул, что он потребует от генпрокурора начала досудебной проверки в отношении этих лиц.

Ранее в Генпрокуратуре Украины жаловались на давление администрации Порошенко по делам на его окружение.