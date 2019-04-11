Зеленскому могут усилить охрану из-за ролика Порошенко

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задумались над усилением личной охраны из-за агитационного ролика, в котором его сбивает самосвал. Об этом сообщает УНИАН.

Считается, что данный видеоролик распространил штаб действующего президента страны Петра Порошенко.

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В штабе Зеленского «Зе! Команда» отметили, что они могут усилить личную охрану политика из-за этого ролика.

«Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану. Думайте», — подчеркнули в штабе.

Также там предположили, что Порошенко нравится «белая дорожка», которая демонстрируется в конце ролика.