Почему Украину не ждут в ЕС, объяснил депутат Рады

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украину не ждут в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время Украина не соответствует стандартам ЕС и НАТО.

Он также добавил, что для вступления в НАТО Украине придется вложить около $120 млрд.

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Рабинович подчеркнул, что в ближайшие сорок лет у Украины таких ресурсов не будет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о сотрудничестве Украины с НАТО.