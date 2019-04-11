Почему Украину не ждут в ЕС, объяснил депутат Рады
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украину не ждут в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время Украина не соответствует стандартам ЕС и НАТО.
Он также добавил, что для вступления в НАТО Украине придется вложить около $120 млрд.
Реклама
Рабинович подчеркнул, что в ближайшие сорок лет у Украины таких ресурсов не будет.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о сотрудничестве Украины с НАТО.