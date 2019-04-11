NYT: советнику Обамы предъявят обвинения по «российскому делу»

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Бывшему советнику экс-президента США Барака Обамы Грегу Крейгу предъявят обвинения за сотрудничеством с Полом Манафортом. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Крейга обвиняют в сотрудничестве с Манафортом по лоббированием интересов Украины.

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Как отмечается, он может стать первым частным лицом, которому предъявят обвинения после завершения расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы.

При этом Крейг также станет первым представителем демократической партии, которому выдвинут обвинения по «российскому делу».

Ранее СМИ рассказали, как Манафорт и экс-президент Украины Виктор Янукович отмывали деньги.