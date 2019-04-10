В Совфеде отреагировали на резолюцию ПАСЕ
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Морозова, подобное обращение означает заинтересованность со стороны большинства национальных делегацией Совета Европы.
«Сам факт подобного обращения есть свидетельство заинтересованности... в полноценном участии России в работе на всех площадках», — отметил Морозов.
Однако «возвращение выглядит крайне проблематично», добавил Морозов.
«Без надежных гарантий возвращение нашей делегации может обернуться очередными ограничениями и попытками «новых европейцев» заняться старыми регламентными забавами», — заключил Морозов.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ впервые призвала Россию заплатить взнос в СЕ.