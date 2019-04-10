Умерла мать Меркель

Скончалась мать канцлера Германии Ангелы Меркель Герлинда Каснер, сообщает журнал SUPERillu в твиттере со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффана Зайберта.

Отмечается, что мать Меркель скончалась в возрасте 90 лет.

Зайберт попросил уважать частную жизнь семьи.

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Каснер родилась 8 июля 1928 года в Польше. Она преподавала латинский и английский языки. Каснер родила Меркель 17 июля 1954 года.

Отец Меркель и супруг Герлинды был немецким протестантским богословом. Он скончался 2 сентября 2011 года.