Помпео: Трамп продолжит «давить» на Иран

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп продолжит давить на Иран, передает Reuters.

«Я могу заверить остальную часть мира, что Трамп будет усиливать давление на Иран, чтобы их поведение изменилось», — сказал Помпео.

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До этого высший совет национальной безопасности Ирана внес Вооруженные Силы США в список террористических организаций.

Ранее сообщалось, что Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США.