Трамп поздравил Нетаньяху с победой на парламентских выборах

Американский лидер Дональд Трамп поздравил израильского премьера Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Трамп был не уверен, что Нетаньяху победил, но все равно решил его поздравить.

«Я хотел бы поздравить Биби Нетаньяху. Кажется, он выиграл эту гонку. Может, это немного рано, но я слышал, что он победил», — уточнил Трамп.

Ранее в СМИ сообщалось, что Нетаньяху вырвал победу у соперника на выборах в Израиле.