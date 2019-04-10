Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону
Президент Украины Петр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает «112 Украина».
Как отмечается, обе встречи состоятся в один день, 12 апреля, в Париже.
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«Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной», — сказал Медведев.
Он добавил, что тогда же должна состояться встреча Порошенко и Макрона.
Ранее сообщалось, что «Олимпийский» получил запросы от Порошенко и Зеленского на дебаты.