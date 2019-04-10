Матерящаяся в соцсетях депутат отказалась удалять публикацию

Депутат Госдумы Ольга Алимова, которой сделали замечание за ненормативную лексику в соцсетях, не собирается удалять свой пост на фейсбуке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин раскритиковал депутата за мат в публикации, в которой она высказалась о переносе начала заседаний с 10.00 на 12.00.

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Алимова заявила, что ее «переполняли эмоции», и пост соответствовал ситуации.

«Мне кажется это не очень корректным в отношении даже наших граждан. Они — труженики, а, извиняюсь, законодатели спят до 12 для того, чтобы потом работать...», — отметила Алимова.

Она добавила, что вместо мата в публикации были точки, и она не совершила какого-то поступка.

Позднее появилась информация о том, что пост Алимовой изучит комиссия Госдумы по этике.